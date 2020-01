Acidente com dois carros na SP-425 envolve oito pessoas, quatro delas de Flórida Paulista

A colisão entre um HB 20 com placas de Adamantina e um veículo Astra com placas de Caiuá ocorrida no km 369 + 600 metros da Rodovia Assis Chateaubriant (SP-425), entre Parapuã e Rinópolis, resultou em oito pessoas socorridas pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros de Osvaldo Cruz, quatro delas são moradoras de Flórida Paulista.

De acordo com as primeiras informações, os floridenses estavam no HB 20 e seguiam no sentido Rinópolis/Martinópolis quando por motivos ainda desconhecidos, ocorreu a colisão com o Astra que fazia o percurso no sentido contrário.

Com o choque, o veículo Astra caiu em uma ribanceira e pegou fogo. Os quatro ocupantes do veículo conseguiram sair antes que o mesmo fosse tomado pelas chamas.

Chovia bastante no momento do acidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros as vítimas são três crianças e cinco adultos que apesar do susto, não sofreram ferimentos aparentes, porém, foram levadas para a Santa Casa de Parapuã onde passaram por atendimento médico.

Uma ambulância da Prefeitura de Parapuã prestou apoio aos Bombeiros no transporte das vítimas.

A Polícia Rodoviária – Base Operacional Tupã registrou a ocorrência e contou com o as equipes da Polícia Militar de Parapuã e Rinópolis.

A ocorrência ainda está em atendimento. Maiores informações ou alteração desta reportagem pode ocorrer a qualquer momento.

REPORTAGEM: Folha Regional – FOTO: Cristiano Nascimento/Cedida