Cinco mulheres ficam feridas em capotamento de carro na SP-294

Neste domingo (12), por volta de 16:30h, um veículo Marca Nissan, modelo March, cor cinza, com placas de Jundiaí seguia pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, quando perdeu o controle de direção e capotou na altura do Km 541 + 500m, entre Iacri e Tupã.

No veículo estavam cinco mulheres, todas da cidade de Jundiaí, que foram socorridas pela Equipe do Sargento Crispim do Corpo de Bombeiros de Tupã, a Polícia Militar Rodoviária também esteve presente, com os Cabos Glauco e Trindade.

A Unidade Básica de Atendimento ao usuário (UBA) auxiliou as equipes no atendimento da ocorrência.

Fonte: Tupãense Notícias