Fiscalização encontra maconha e skank em carro e prende motorista em Parapuã

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu na manhã desta segunda-feira (13), em Parapuã (SP), um carregamento de maconha e skank que era transportado dentro de um carro.

O motorista que dirigia o veículo foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

O veículo, com placas de Mogi Guaçu (SP), foi abordado pela fiscalização por volta das 10h, no km 392,200 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425).



O motorista, que transitava no sentido Martinópolis (SP)–Rinópolis (SP), ficou nervoso durante a abordagem policial, o que motivou uma vistoria minuciosa no carro e levou os militares a localizarem os tabletes de maconha e skank que eram transportados no porta-malas do automóvel.

A estimativa da polícia é de que as drogas pesem aproximadamente 200 quilos.

O condutor alegou que assumiu a direção do veículo em Bataguassu (MS), tendo como destino o Estado de Minas Gerais, serviço pelo qual receberia a quantia de R$ 3.500,00.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado, juntamente com o carro e as drogas apreendidos, à Delegacia da Polícia Civil.

O peso das drogas ainda não foi totalizado.

Fonte: G1 Presidente Prudente