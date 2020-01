FLÓRIDA: Abertura do Campeonato de Férias e sorteio da ACIFP que aconteceriam hoje foram adiados

A abertura do Campeonato de Férias de Futsal e o sorteio da promoção de final de ano que aconteceriam na noite desta segunda-feira (13) no Ginásio de Esportes “Valdemir Ferrarezi” em Flórida Paulista foram adiados.



De acordo com a Secretaria Municipal de Esportes, devido o tempo chuvoso e a previsão de chuvas que devem ocorrer durante toda a semana, optou-se por realizar o evento a partir de sexta-feira (17), já que de acordo com o site de meteorologia Climatempo, há a previsão de menos chuva.



SORTEIO DA ACIFP

Além da abertura com os jogos entre as equipes inscritas, seria realizado o sorteio da promoção “Natal Premiado” que também foi adiado para sexta-feira.

Serão sorteados um vale compras de R$ 3 mil, três vale-compras de R$ 1 mil, e dois vale-compras de R$ 500 cada totalizando R$ 7 mil.



CUPONS PODERÃO SER DEPOSITADOS ATÉ SEXTA-FEIRA

A Associação Comercial entrou em contato com a reportagem da Folha Regional e para tranquilizar os clientes do comércio floridense que ainda não depositaram seus cupons nas urnas, informou que o procedimento poderá ser realizado nas lojas participantes, também na sede da ACIFP até sexta-feira no período da tarde ou momentos antes do sorteio.