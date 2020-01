Motociclista tem pescoço cortado por linha de pipa com cerol em Panorama

Um motociclista, de 44 anos, ficou gravemente ferido após sofrer um corte no pescoço causado por linha de pipa com cerol neste domingo (13), em Panorama.

Conforme informações da Polícia Civil, o condutor transitava em via pública, no bairro Ginásio, onde algumas crianças e um adolescente soltavam pipas, quando uma linha com cerol atingiu seu pescoço.

Segundo a polícia, o motociclista recebeu ajuda de populares, que acionaram a Ambulância. Ele foi socorrido com ferimentos de natureza grave e encaminhado ao Pronto-socorro de Panorama para receber atendimento médico.



No entanto, devido a gravidade das lesões, a vítima foi transferida para a Santa Casa de Misericórdia de Dracena.

O carretel de linha utilizado pelas crianças e o adolescente foi apreendido pela polícia e passará por perícia.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, será instaurado procedimento para apuração dos fatos.

O laudo médico também será analisado.

Fonte: G1 Prudente