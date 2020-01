Homem é encontrado morto dentro de residência em Flórida Paulista

Um homem de 67 anos de idade foi encontrado morto em uma residência em Flórida Paulista.



De acordo com a Polícia Militar, o fato ocorreu no início da tarde desta terça-feira (14).



O irmão do floridense chegou na residência após estranhar a ausência do homem e ao adentrar o imóvel deparou-se com o mesmo desfalecido.



A Polícia Militar foi acionada, porém, o homem já não apresentava mais sinais vitais.



Ele foi levado para a Santa Casa onde o médico plantonista atestou o óbito liberando o corpo para velório e sepultamento.



Ainda de acordo com a Polícia Militar, pelo estado em que estava o corpo, acredita-se que a morte do homem tenha ocorrido nas primeiras horas da manhã de hoje.



Nossa reportagem também apurou que o corpo não possuía sinais de violência, o que pode indicar segundo as autoridades, que o mesmo teve morte natural.

FOTO: Diego Fernandes Silva / Folha Regional