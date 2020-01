Procurada por roubo, mulher de 60 anos pula muro, tenta fugir da Polícia e acaba presa

Uma mulher de 60 anos, que era foragida da Justiça pelo crime de roubo, foi capturada pela Polícia Militar em Narandiba, nesta segunda-feira (13). Ela também será investigada pela prática de outros crimes.

Uma equipe da PM foi informada de que no bairro Banco da Terra havia uma senhora foragida do Estado do Mato Grosso do Sul, com um mandado de prisão pela prática de roubo.

Policiais foram até o local para diligências.

No endereço, a equipe foi recepcionada pela neta da foragida, que se apresentou como advogada, e informou que a avó estaria no banho. A mulher também apresentou aos policiais um documento que supostamente seria da idosa.

Após um breve período, a neta foi novamente questionada sobre o paradeiro da avó e informou que ela não estava mais na casa. A PM deu início a uma busca no imóvel.

A foragida, após pular um muro de cerca de 2,5 metros, entrou em uma chácara, mas foi acompanhada, alcançada e detida por um dos policiais.

A mulher recebeu voz de prisão e todos voltaram ao imóvel.

A casa foi novamente vistoriada e, no quarto da foragida, a polícia encontrou vários cartões diversos com senhas em nome de outras pessoas, bem como documentos falsos que supostamente seriam usados por ela para realizar saques e aplicar golpes.

De acordo com a PM, em breve entrevista, a idosa confessou praticar “falcatruas” com os cartões e RGs. Ela relatou que oferecia ajuda a idosos em caixas eletrônicos e em um descuido da pessoa ajudada subtraía os pertences. O caso deve ser investigado.

A idosa foi levada à Delegacia da Polícia Civil, onde foi descoberto mais um mandado de prisão em aberto. Ela permaneceu à disposição da Justiça.

Os documentos foram apreendidos e a possível prática de outros crimes, como estelionato e falsidade ideológicas, será investigada. (FONTE: G1 Presidente Prudente)