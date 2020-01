Corpo de advogado é encontrado esquartejado, três pessoas foram presas

O corpo do advogado e músico Ronaldo César Capelari, de 53 anos, foi encontrado esquartejado na noite desta terça-feira (14) no bairro Água Branca, em Araçatuba, por policiais militares. Ele estava desaparecido desde às 19h30 desta segunda-feira (13), quando saiu de casa para ir a uma academia.



Depois de uma denúncia, a Polícia Militar abordou dois rapazes e uma moça adolescente, que entraram em contradição, e em seguida os policiais chegaram à edícula nos fundos de uma casa na rua Waldir Cunha, esquina com a rua Salvador Barreto de Menezes, no Água Branca.

No banheiro, os policiais encontraram três sacos. Ao abrirem um deles, encontraram parte de um corpo. Não chegaram a abrir os outros sacos. O setor de perícia criminal da Polícia Civil foi chamada ao local para o seu trabalho. Os três jovens estavam sendo ouvidos por volta das 23h30 desta terça-feira, e negavam relação com o crime.

A caminhonete dele foi encontrada na manhã desta terça-feira (14) nos fundos do Água Branca, já na zona rural de Birigui. Dentro do veículo, a perícia achou um par de chinelos da vítima com manchas de sangue. Buscas pelo advogado foram feitas durante todo o dia.



Ainda de acordo com informações colhidas no local, três suspeitos de terem matado a vítima foram presos, mas ainda não se sabe o que motivou o crime. A Polícia Civil está investigando o caso.

O corpo de Ronaldo César Capelari será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames necroscópicos. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento. (FONTE: Folha da Região)