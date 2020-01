Mulher é atropelada próximo a rodoviária em Flórida Paulista

Uma mulher de 48 anos de idade foi atropelada por um veículo no início da manhã desta quarta-feira (15) no centro de Flórida Paulista.



Segundo informou a Polícia Militar que atendeu a ocorrência, o acidente de trânsito aconteceu no encontro da Avenida Presidente Vargas com a Rua Antônia Spanghero, esquina do Terminal Rodoviário.



Consta no boletim de ocorrência que a vítima seguia para o trabalho e quando cruzava a faixa de pedestres, acabou sendo atingida pelo veículo Gol com placas de Flórida Paulista.



O atropelamento causou escoriações na vítima que foi conduzida para a Santa Casa onde permaneceu sob observação médica. Ela se queixava de dores na perna direita e na cabeça.



A Polícia Civil e Polícia Científica foram acionadas. Um inquérito vai apurar o acidente.