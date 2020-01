FATEC Adamantina tem curso de Ciência de Dados autorizado pelo Centro Paula Souza

Nesta terça-feira (15) foi autorizado o novo curso de Ciência de Dados para a FATEC Adamantina. A autorização foi dada em uma reunião na cidade de São Paulo com a superintendente do Centro Paula Souza, Laura Lagana.

A reunião teve como objetivo discutir a abertura de um novo curso para a FATEC Adamantina e foi realizada com a presença da Prefeitura do Município em parceria com a FATEC, representada pelo seu diretor José Eduardo Figueiredo; UNIFAI, representada pelo reitor Paulo Sérgio da Silva; e o deputado estadual Mauro Bragato.

O polo da faculdade em Adamantina deve iniciar as atividades do curso de Ciências de Dados no segundo semestre de 2020. A ampliação do prédio será discutida em reunião a ser agendada pelo deputado estadual Bragato com o Vice-Governador do estado Rodrigo Garcia.

A Ciência de Dados utiliza as técnicas científicas para a resolução de problemas de gestão. Identifica e cria aplicações para análise de fatos e números para decisões de negócio. O profissional da área tem oportunidade de emprego em empresas em geral, órgãos públicos, institutos e centros de pesquisa.