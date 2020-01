FLÓRIDA: Rodada de abertura do Campeonato de Férias é marcada por muitos gols

Começou na noite de ontem (17) a edição do Campeonato de Férias Futsal 2020 de Flórida Paulista.

Com a presença de um grande público, a rodada de abertura contou com uma chuva de gols. Ao todo, as redes balançaram 21 vezes nas duas partidas realizadas. Destaque para as vitórias do Indaiá por 4 a 3 contra a Agropecuária São Luiz/Bar do Alex e a goleada da equipe Tripinha/Tapeçaria Vitória em cima do Morro.

A competição tem ainda a participação das equipes: Eletro Lis, Bar do Deraldo, Posto Borges, Hey Nigga Futsal, Garotos de Ouro e Gigantes Resenha/Clínica Marton /Strong Gym.



As equipes estão divididas em dois grupos. O Grupo A é formado por: Indaiá, Gigantes da Resenha, Agropecuária São Luiz, Hey Nigga e Bar do Deraldo. Já o grupo B é composto por: Eletro Lis, Tripinha/Tapeçaria Vitória, Morro e Posto do Borges.

Na primeira fase, as equipes do mesmo grupo de enfrentam em turno único. A segunda fase será decidida por posição nos respectivos grupos. A melhor colocada do grupo enfrenta a segunda colocada do outro grupo.

A final do campeonato está prevista para acontecer em 7 de fevereiro. Todos os jogos acontecem no Ginásio de Esportes Valdemir Ferrarezi de segunda a sexta-feira a partir das 19h30.

A realização do torneio é da Prefeitura de Flórida Paulista, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer e apoio da Comissão Municipal de Esportes.