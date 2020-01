Tático Ostensivo Rodoviário localiza quase 200 kg de cocaína em cabine de carreta

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu na manhã deste sábado (18) uma carga de 197 quilos de cocaína que estava escondida na cabine de uma carreta abordada pela fiscalização na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Presidente Venceslau (SP).

O motorista de 47 anos, que conduzia o veículo, não informou detalhes sobre o transporte da droga e acabou preso em flagrante por tráfico de entorpecente.

De acordo com a corporação, os policiais encontraram a carga de cocaína durante a vistoria na cabine do veículo, quando constataram que havia o total de 181 tabletes da droga escondidos entre o acabamento e a estrutura do teto.

A carreta, a droga e o motorista foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal, em Presidente Prudente (SP), onde permaneceram à disposição da Justiça. (REPORTAGEM: G1 Presidente Prudente – FOTOS: Polícia Rodoviária)