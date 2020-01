Casal é flagrado nadando nas águas da fonte luminosa recém-reativada em Flórida Paulista

Um casal que já foi identificado, foi flagrado nadando na fonte luminosa da Praça Gerson Ferracini na noite deste sábado (18).

O flagrante feito por volta das 21h30 por uma internauta que encaminhou o vídeo para a reportagem da Folha Regional.

Nas imagens é possível ver o momento em que o casal entra no espelho d’agua da fonte luminosa. O homem e a mulher nadam e permanecem no local por alguns minutos.



Apesar do local contar com guarda, durante o vídeo não é notada a presença ou interferência de nenhuma pessoa visando evitar a ação de vandalismo.



O entorno da fonte é cercado, mas o local tem sido invadido frequentemente por pessoas que visitam a praça.



NÃO É O PRIMEIRO FLAGRANTE

Este não é o primeiro flagrante de pessoas nas águas da fonte luminosa.

Em dezembro de 2019, nossa reportagem flagrou crianças que nadavam no local.



RECÉM REATIVADA

Vale ressaltar, que a fonte que é um dos cartões postais de Flórida Paulista, foi reativada recentemente e atrai dezenas de pessoas e famílias diariamente.

A Administração Municipal não tem medido esforços para manter o local com bom aspecto e funcionando corretamente, porém, este tipo de ação pode danificar os equipamentos de bombeamento e outros.

Uma vistoria que será realizada nesta segunda-feira vai confirmar danos nos equipamentos.