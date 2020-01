FLÓRIDA: Em ocorrência em que o pai ameaçou a mãe e bateu na filha, PM localiza mais de 800 munições e arma

Homem foi preso em flagrante

A Polícia Militar de Flórida Paulista prendeu um homem pelo crime de Violência Doméstica/Maria da Penha e Posse Ilegal de Arma de Uso Permitido e Munições.

Segundo informações que constam no boletim de ocorrência, por volta das 16h40 deste sábado (18), os policiais militares foram acionados com a informação de que uma mulher teria sido ameaçada de morte e a filha agredida pelo pai em uma fazenda localizada na Vicinal Kiichiro Hatori e ao chegar no local, as vítimas confirmaram as agressões.



Durante a ocorrência, os policiais localizaram uma carabina calibre 22, 68 espuletas para recarga de munição 38, 77 pontas de chumbo para recarga e munição calibre 38, 91 estojos calibre 38 deflagrados, oito estojos calibre 357 deflagrados e 617 munições de calibre 22 intactas.



Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Polícia onde o delegado de polícia Dr. André Eustáquio da Fonseca determinou seu encaminhamento para a Cadeia Pública de Adamantina onde permanece à disposição da Justiça.