FLÓRIDA: Mulher tenta entrar com droga na Penitenciária e ao ser flagrada afirma que “iria usar dentro da cela”

Uma mulher foi presa na manhã deste sábado (18), após tentar entrar na Penitenciária de Flórida Paulista com dois invólucros de maconha e dois micro aparelhos celular.



Segundo informações da Polícia Militar, o flagrante ocorreu durante a revista na entrada da unidade prisional. A droga estava escondida no sutiã da visitante.



A princípio, a mulher disse que recebeu a droga e os celulares para entregar para um indivíduo dentro da penitenciária, porém, momentos após, afirmou que é usuária de entorpecentes e que iria fumar a maconha dentro da cela.



A mulher foi conduzida para a Delegacia de Polícia e após a elaboração do boletim de ocorrência encaminhada para a Cadeia Pública de Dracena onde permanece à disposição da Justiça.