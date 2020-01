Homem tem corpo cortado ao meio em acidente

Um homem ainda não identificado morreu durante a noite deste sábado (18) após grave acidente na Rodovia do Contorno, próximo do Posto Express, entre as zonas Oeste e Norte de Marília.

De acordo com as primeiras informações, uma das vítimas teve seu corpo cortado ao meio devido ao forte impacto contra a grade de proteção da rodovia. Fotos dessa cena já circulam em grupos de WhatsApp (que o site optou por não divulgar).

Segundo o policiamento rodoviário, duas motocicletas estariam envolvidas no acidente, sendo que uma colidiu na traseira da outra, quando ambas seguiam sentido Marília Shopping-Unimar.

Além do homem que morreu no local, o condutor da outra motocicleta foi socorrido em estado grave até o Hospital das Clínicas de Marília.

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual, Corpo de Bombeiros e concessionária que administra o trecho estão no local.