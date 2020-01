Homem tenta matar outro com golpe de taco de beisebol na cabeça

Um homem de 39 anos foi encaminhado para o Pronto Atendimento Municipal (PAM) após ser atingido por um golpe de taco de beisebol, em um bar no centro de Dracena, na noite deste sábado (18).

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima e sua namorada, de 25 anos, entraram no estabelecimento, sendo que a mulher sentou-se em uma mesa nos fundos e a vítima ficou em pé próxima ao balcão e de costas para a rua.

Em determinado momento, o ex-companheiro da namorada da vítima entrou no bar com um taco de beisebol e desferiu um golpe na cabeça do homem de 39 anos.

Em seguida, o agressor de 27 anos fugiu do local em um veículo levando o taco.

A vítima foi socorrida por uma unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada para o PAM, onde um corte causado pela agressão foi suturado. Conforme a Polícia Civil, a vítima passaria por um exame de tomografia pois havia sangrado pelo ouvido.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência.

Equipes das Polícias Civil e Técnico Científica também compareceram ao local do crime.

Diligências foram realizadas para tentar localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado, ainda segundo a Polícia Civil. (FONTE: G1 Presidente Prudente)