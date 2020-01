FLÓRIDA: Obras de reforma e ampliação da escola Octaviano será finalmente concluída

Foram iniciadas neste começo de ano, as obras que irão finalmente concluir a reforma e ampliação do prédio da escola Octaviano José Corrêa.

A obra – que foi iniciada ainda na primeira gestão do prefeito Wilson Fróio Júnior – ficou paralisada por alguns anos, sendo retomada no ano passado. Porém devido adequações no projeto teve que ser paralisado novamente.

Agora após todos os trâmites burocráticos realizados pela administração municipal, foi contratada uma empresa que venceu o processo de licitação.



A empresa Alfredo da Costa – ME de Junqueirópolis foi a vencedora da licitação, compreendendo o fornecimento de equipamentos, materiais e serviços de mão de obra.

Serão executados diversos serviços no prédio da escola Octavino entre eles: pintura, adequação dos sanitários, acessibilidade, melhorias na cozinha, troca de portas, piso, iluminação, entre outros.

Para a execução das obras será investido a importância de R$ 191.951,98 sendo utilizados através de recursos transferidos pelo Governo do Estado por intermédio da Secretaria Estadual de Educação através do FDE (Fundo para o Desenvolvimento da Educação) e também serão utilizados recursos próprios da Prefeitura Municipal.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, o prefeito Wilson Fróio Júnior destacou que foi muito burocrático a regularização desta obra que ficou parada por muito tempo, porém agora o serviço finalmente será executado e dará melhores condições de ensino para a equipe escolar e alunos.

De acordo com o prazo estabelecido no contrato assinado entre a Prefeitura Municipal e a empresa contratada, o limite para a execução total da obra é de cinco meses.