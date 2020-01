Hoje a partir das 19h30 prossegue o Campeonato de Férias Futsal de Flórida Paulista, no ginásio Valdemir Ferrarezi.

De acordo com a tabela divulgada pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, a segunda rodada terá duas partidas. No primeiro jogo se enfrentam o Bar do Deraldo e Hey Nigga Futsal e depois o Posto do Borges pega o Garotos de Ouro.

O Campeonato de Férias Futsal de Flórida terá sempre duas partidas noturnas, com início às 19h30.