SALMOURÃO: Prefeitura recebe devolução de recursos da Câmara no valor de mais de R$ 119 mil

Ainda no final do ano passado, o prefeito Ailson recebeu das mãos do presidente da Câmara de Salmourão, vereador Wesley Barbosa, um cheque que complementou o valor final de parte do duodécimo devolvido pela Câmara Municipal ao Poder Executivo.

Ao todo, foi devolvido um montante de R$ 119.663,80, sendo que parte desse valor (R$ 15 mil), já havia sido entregue à Prefeitura no decorrer da Festa do Milho 2019, conforme anunciado anteriormente durante a realização da própria festa.

O valor devolvido vem reforçar o caixa da Prefeitura e fica à disposição da administração municipal para ser utilizado no custeio de despesas e também na aquisição de itens que podem ser utilizados em diversos setores do poder público municipal, entre eles a saúde, a educação e a segurança pública.

Ailson agradeceu ao vereador Wesley pela devolução e ressalta a importância do trabalho realizado com responsabilidade pelo atual presidente no legislativo municipal, pois quando se empenha em economizar e administrar os recursos públicos com responsabilidade, toda a população sai beneficiada.