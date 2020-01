SUPERMERCADOS IKEDA entrega moto, eletrodomésticos e vale-compras de promoção

Foram entregues pelo Supermercados Ikeda de Flórida Paulista, os prêmios das promoções realizadas e que tiveram o sorteio realizado na primeira semana deste mês.

Uma moto 0 km, um forno micro-ondas, uma geladeira, um fogão e dois vale-compras de R$ 200 cada.

Foram contemplados os clientes: José Carlos de Jesus (moto 0 km), José João Maria (forno micro-ondas), Rosa Lia Turíbio (geladeira), Maria Marques Fioravante (vale-compras) e Elvira Fróio (vale-compras).

Todos os clientes estiveram no Supermercados Ikeda e assinaram a documentação de recebimento dos prêmios.

“Fiquei muito feliz com o prêmio. Sou cliente do Supermercados Ikeda desde a inauguração e estou sempre aproveitando as promoções, preços e descontos oferecidos, agora ainda mais feliz”, destacou José Carlos de Jesus, felizardo ganhador da moto.

Em conversa com a nossa reportagem, o empresário Ênio Nagano informou que outras promoções estão sendo preparadas e agradeceu a credibilidade e a preferência dos clientes da Cidade Amizade na marca Ikeda.

“Flórida Paulista é uma cidade especial. Somos gratos pela preferência de cada cliente e amigo que diariamente nos prestigia, estamos de portas abertas para atender com qualidade, a maior e melhor estrutura da cidade e tudo o que a população precisa em um só lugar”, destacou Ênio.