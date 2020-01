FLÓRIDA: Campeonato de Férias Futsal prossegue nesta terça-feira

Nesta terça-feira (21) mais dois jogos movimentam a rodada do Campeonato de Férias Futsal de Flórida Paulista. Na primeira partida da noite o Gigantes da Resenha/Clínica Marton/Strong Gym enfrenta a Agropecuária São Luiz. Em seguida jogam Hey Nigga Futsal e Indaiá. A rodada tem início às 19h30 no Ginásio de Esportes Valdemir Ferrarezi.

Ontem (20), duas grandes partidas foram realizadas, destaque para as equipes do Bar do Deraldo e Posto do Borges que venceram seus adversários. O Bar do Deraldo venceu pelo placar de 5 a 1 contra o Hey Nigga Futsal, enquanto isso, o Posto do Borges aplicou uma goleada por 15 a 1 contra o Garotos de Ouro.

A competição tem a organização da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer e conta com dez equipes participantes.

Fotos: Lucas Bonfim De Roide