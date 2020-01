FLÓRIDA: Prefeito Fróio assina convênio de quase R$ 90 mil para a área social e asilo

O governador João Doria e a secretária de Desenvolvimento Social, Célia Parnes, assinaram na última quartafeira (15), em Araçatuba, o repasse de R$ 24,7 milhões para 193 municípios.

As transferências foram feitas por meio do Fundo Estadual da Assistência Social para os fundos municipais. Entre os municípios beneficiados está Flórida Paulista que será favorecido com uma verba de quase R$ 90 mil. Estiveram presentes na solenidade em Araçatuba o prefeito Wilson Fróio Júnior, a secretária de Promoção Social Naiara Nardin Teixeira, secretário de Gabinete Marcelo Fernandes e a assistente social da Promoção Social Leticia Benites.

Para Flórida Paulista será uma verba no valor de R$ 27 mil para a manutenção do asilo São Vicente de Paula e ainda terá uma verba de mais de R$ 60 mil para a aplicação nas atividades do Centro de Atendimento à Criança e Adolescente na cidade e nos distritos do Indaiá do Aguapeí e Alto Iris.



De acordo com informações do Governo do Estado, a verba deverá ser repassada ao longo deste ano de 2020. Segundo o Sistema Único de Assistência Social, é responsabilidade do Estado o cofinanciamento dos serviços, ações e programas socioassistenciais. O repasse é realizado de acordo com as ações definidas no Plano Municipal de Assistência Social. Com isso, as Secretarias Municipais de Assistência Social definem como alocar recursos estaduais de acordo com a realidade local.