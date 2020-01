MARIÁPOLIS: Prefeito conquista recursos financeiros para revitalização da praça Frei Dionísio Marinelli

Desde a conclusão da revitalização de um lado da praça Frei Dionísio Antonio Marinelli de Mariápolis, o prefeito Val Dantas vem solicitando a obra na outra parte da praça onde existe os banheiros públicos. Mediante o esforço, o prefeito Val Dantas conquistou a importante obra através do governo do Estado.

A celebração do convênio ocorreu na capital paulista durante um evento realizado no mês de dezembro, pelo governador João Doria com mais de 600 prefeitos do Estado. A conquista é por intermédio do Conselho Gestor do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID), da Secretaria da Justiça e Cidadania juntamente com o município de Mariápolis.



O valor do recurso é R$ 726.190,49 através do FID e R$ 41.280,56 em contrapartida do município, totalizando R$ 767.471,05. Durante a assinatura do convênio, o coordenador do FID Elnatan Ferreira de Oliveira também esteve presente. Val Dantas declarou estar muito feliz pela assinatura deste convênio que é de suma importância para o município. Completou que após 35 anos, a praça pública será totalmente reformada, oferecendo um local agradável, moderno, com banheiros novos e outras melhorias aos mariapolenses e visitantes.