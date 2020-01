ARTIGO: “Comunicação de Excelência”

Existe na atual conjuntura social brasileira uma grande necessidade do sujeito ser relevante no grupo em que vive. O problema que a vida coletiva passa por transformações aceleradíssimas, tornando a questão mais complexa ainda. Para mencionar apenas um exemplo, temos a implementação célere da Inteligência Artificial (ramo de investigação da Ciência da Computação que se ocupa em criar estruturas e dispositivos tecnológicos que possam imitar o raciocínio humano de maneira exponencial)

Cada ser humano é único, pois é fruto do entrelaçamento e dos choques que a cultura impõe. Na formação do pensamento do sujeito interferem e influenciam a religiosidade, os traumas pessoais, os círculos de amizades, as leituras dentre outros.

Em um mundo plural e em constante mudanças, ter o domínio da boa comunicação é uma necessidade vital. Entendemos comunicação com um processo restrito ao ser humano, pois ela é uma ação que abrange a permuta de informações entre dois ou mais interlocutores por meio de signos linguísticos e princípios semióticas reciprocamente entendíveis.

Em boa medida o negativismo entra na mente a partir daquilo que ouvimos, porém ele ganha vida no mundo pelo que falamos. Então devemos nos policiar sobre como pintamos o mundo para nossos interlocutores, pois podemos abrir ou fechar “portas” dependendo daquilo que expressamos. A poucos dias vimos o Secretário da Cultura do Brasil, Roberto Alvim, perder o seu cargo devido a uma comunicação em vídeo que trouxe diante da opinião pública um paralelismo de ideias com o regime da Alemanha Nazista de Hitler.

Grandes prejuízos emocionais, financeiros e de relacionamentos ocorrem devido o mal-uso das palavras. Uma expressão dita de forma errada pode separar famílias, faz com que empresas fechem e grandes oportunidades são perdidas.

A palavra mal-usada é como uma pedra jogada numa janela de vidro. Depois de atirada o estrago já está feito.

Nosso destino pode ser esculpido a partir das nossas declarações. O futuro pode ser nefasto se formos pessoas que produzem sempre discursos ruins. Um exemplo são as crenças limitantes que ficam no inconsciente durante toda a existência de uma pessoa.

“Você é um incompetente.” “Seu idiota.” “Você não sabe nada, é um banana”. Muitas pessoas não conseguem se desenvolver porque essa comunicação fica em seu interior, levando o indivíduo a auto sabotagem. Cria-se barreiras e dificuldades que atrapalham no momento de fazer tarefas ou conquistar alvos. Quando vê, já crê que não vai conseguir, seus pensamentos assumem o controle da mente de maneira depreciativa, levando a insegurança e ao pessimismo. Se prejudicam e abandonam os projetos ou se menosprezam até se punir.

Na Bíblia vemos Salomão em sua sabedoria dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. Tiago, irmão de Jesus, que se alguém não tropeça no uso das palavras, este tal é perfeito. E o Mestre Jesus decreta que a boca fala daquilo que o coração está cheio.

Como anda sua comunicação caro leitor?

Nas Escrituras Sagradas há um rol de comportamentos chamados de Frutos do Espírito, um deles é o domínio próprio. Se homens e mulheres dominarem a comunicação com excelência, terão condições de irem a patamares nunca imaginados, pois quem lidera a si mesmo, domina a sua língua e estará na condição de se destacar em diversos seguimentos da sociedade.

Podemos desenvolver a arte da comunicação. Todos ganham com esta atitude.

Aguinaldo Adelino Carvalho

Palestrante, Psicoterapeuta e Teólogo.