FLÓRIDA: Deputado destina verba de R$ 100 mil para mais uma nova ambulância

O prefeito Wilson Fróio Júnior informou que o deputado estadual Ed Thomas destinou uma verba no valor de R$ 100 mil através de emenda ao Orçamento do Estado para este ano. A verba de R$ 100 mil atende pedido do vereador Sidnei Gazola e do prefeito Fróio junto ao deputado Ed Thomas.

De acordo com o prefeito Fróio, a verba ainda não está liberada, porém já consta no orçamento e agora o município aguarda a autorização do recurso.

No ano passado, o deputado Ed Thomas destinou outra verba no valor de R$ 80 mil também para a aquisição de outra ambulância. O veículo está sendo licitado e deve ser entregue ainda no primeiro trimestre para o atendimento da população floridense.

Desta forma com a liberação deste novo recurso serão duas ambulâncias viabilizadas pelo deputado Ed Thomas.

O vereador Nei Gazola e prefeito Fróio agradeceram o deputado pela destinação de mais esta importante verba e reafirmaram a parceria com Ed Thomas em busca de melhorias em favor da comunidade floridense.