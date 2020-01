LUCÉLIA: Mesmo com parte do telhado arrancado pelo vento, estrutura da Paróquia não foi afetada

A forte chuva que caiu na tarde de domingo (12), veio acompanhada de ventos acima de 80km/h. Embora de curta duração, a ventania acabou arrancando parte do telhado da Paróquia Sagrada Família, localizada na parte mais alta da cidade de Lucélia, sendo este arremessado sobre os fios de energia elétrica, atingindo um transformador, provocando o desligamento da força.

O interior da Paróquia não foi afetado, uma vez que a parte interna é coberta por laje, sendo que os danos foram apenas materiais, não havendo vítimas. Apenas a lateral da igreja foi interditada pelo Corpo de Bombeiros; o motivo é que uma parte do telhado ficou pendurada, sendo retirada na segunda-feira (13).



O padre Diego Carvalho, vigário paroquial, esclareceu que a igreja não corre risco de desabar, e que nada aconteceu em sua estrutura, tranquilizando a comunidade católica de Lucélia.

Questionado sobre as medidas que serão tomadas para a recolocação do telhado, o padre informou que estão aguardando o retorno do pároco, padre Adriano Andrade, que embora em viagem, ele já está em contato com os membros do Conselho Econômico da Paróquia para decidir qual atitude será tomada para a reconstrução do telhado o mais rapidamente possível.