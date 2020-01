FLÓRIDA: Eleita a nova diretoria do Sindicato dos Trabalhadores e Empregados Rurais

Foi realizada no sábado (11) a eleição da nova diretoria do Sindicato dos Trabalhadores e Empregados Rurais de Flórida Paulista. A votação teve início no período da manhã e se estendeu durante todo o dia, recebendo os votos dos trabalhadores associados, trabalhadores rurais agrícolas e aposentados.

Apesar de ter chapa única, um número expressivo de eleitores participou da votação que reconduziu ao cargo a atual presidente Roseli Carlos de Melo Esposo.



A chapa encabeçada por Roseli, conta também com a participação de Nelson Manoel dos Santos (secretário) e Hélio José de Brito (tesoureiro). São suplentes: Wanderlei Piranga Alves, Danilo César Alessio e José Marcílio de Souza. Também foi eleito o conselho fiscal que é composto por seis membros, sendo três efetivos e três suplentes.

Com a eleição, Roseli continua no comando das atividades do Sindicato dos Trabalhadores pelo período de mais cinco anos. Em conversa com a nossa reportagem, a presidente agradeceu os votos e consequentemente a confiança recebida dos eleitores, reafirmando seu compromisso de continuar o trabalho prol a classe. Ela também destacou que o sindicato está de portas abertas para mediar todas as situações levadas pelos associados.

A posse oficial acontece neste domingo (19).