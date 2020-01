IRAPURU: Deputado destina verba de R$ 238 mil para recapeamento asfáltico

No começo deste ano, o prefeito Silvio Ushijima esteve em Presidente Prudente na sede da Caixa Econômica Federal onde assinou dois convênios para recapeamento asfáltico em ruas e avenidas de Irapuru.

Um dos convênios assinados foi uma verba no valor de R$ 238 mil viabilizadas pelo deputado federal Enrico Misasi (PV), que atendeu pedido do vereador Heitor Nelson Ferreira e dos seus pais Jacques e Rose que são do PV de Irapuru.

“Agradecemos o deputado federal Enrico Misasi que atendeu aos nossos pedidos de emenda para Irapuru e enviou nesse início de 2020, o valor de R$ 238 mil para recapeamento de asfalto de ruas de nossa cidade. Juntos com os deputados do PV, vamos continuar buscando novos recursos com o objetivo de melhorar cada vez mais a qualidade de vida para os moradores de Irapuru”, afirmaram Heitor, Jacques e Rose.

No mês de novembro, em visita ao escritório político dos deputados Reinaldo Alguz e Enrico Misasi em Dracena, Heitor, Jacques e Rose, reivindicaram verba para a Educação, especificamente para aquisição de lousas digitais e climatizadores nas escolas municipais Emef “Pedro Leite Ribeiro” e Emei “Seila Bastazini Delgado”.

Também reivindicaram verba para aquisição de um veículo apropriado para o setor de zoonoses, pois em conversa com a secretária da Saúde, essa é uma das necessidades atuais do município em questão de saúde pública.