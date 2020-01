FLÓRIDA: Prefeito informa que fonte da praça continuará em funcionamento e receberá melhorias

Conforme anunciado pelo prefeito Wilson Fróio Júnior em dezembro do ano passado foram executados reparos nos equipamentos da fonte luminosa existente na praça Gerson Veronese Ferracini. Uma empresa especializada executou os serviços e garantiu o funcionamento da fonte luminosa para o final do ano.

A iniciativa da administração municipal teve grande repercussão e através das redes sociais foi grande o número de pessoas que aplaudiram e elogiaram a administração municipal por colocar novamente em funcionamento a fonte luminosa que estava desativada há muitos anos. No final do ano a fonte luminosa voltou a se tornar um cartão postal de Flórida Paulista, sendo grande o número de pessoas visitando o local e colocando fotos nas redes sociais. Em conversa com a reportagem do site e jornal Folha Regional, o prefeito Fróio destacou que não esperava a tamanha repercussão no funcionamento da fonte luminosa, apesar de o seu funcionamento sempre ter sido reivindicado pela população floridense, principalmente os mais antigos que viram ela funcionando em sua plenitude e que sempre foi motivo de orgulho e admiração de todos, inclusive referência regional de beleza.

Fróio destacou que a fonte continuará em funcionamento, uma vez que os equipamentos se mostraram em condições, porém será ligada somente aos finais de semana. Ainda o prefeito informou que serão executadas obras de reforma e melhorias na praça, e entre as obras que serão executadas está a colocação de emborrachamento com manta na fonte para garantir a manutenção da água.