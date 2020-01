Homem é morto com golpes de barra de ferro

Um homem, que não teve a identidade divulgada, de 34 anos foi morto com golpes de barra de ferro durante uma discussão na madrugada desta sexta-feira (24), em Arealva (distante 145 quilômetros de Marília).

A vítima estava na casa do acusado, um homem de 40 anos, no Jardim Vitória, quando os dois discutiram. Em um determinado momento, um atingiu o outro com vários golpes na cabeça e em seguida fugiu.

A Polícia Militar encontrou o acusado no Centro de Arealva. O homem foi preso em flagrante e encaminhado até a delegacia. Tanto a vítima quanto o acusado já tinham passagem por tráfico de drogas. (Marília Notícia)