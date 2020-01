OSVALDO CRUZ: Município consegue quase R$ 500 mil em verbas para asfalto no novo Distrito Industrial

O prefeito Edmar Mazucato assinou no final do mês de dezembro, em Presidente Prudente junto à Superintendência da Caixa Federal dois convênios para a área de infraestrutura urbana. Cada convênio no valor de R$ 238 mil, sendo R$ 10 mil de contrapartida da Prefeitura.

O primeiro é por emenda parlamentar do ex-deputado federal Sylvio Torres (PSDB) e o segundo pelo deputado federal Enrico Misasi (PV), ambos para pavimentação de ruas do Distrito Industrial Lino Ferrari (o Distrito 3) na saída para Salmourão.

Os recursos vão permitir que a Prefeitura de Osvaldo Cruz termine a infraestrutura do local para a instalação de empresas. Os recursos são do Governo Federal.