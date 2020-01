Motociclista fica ferido após colisão com carro no centro de Flórida Paulista

Segundo a PM, vítima negou-se à realizar o teste do bafômetro



Um motociclista ficou ferido após bater a moto que dirigia em um veículo Monza na Avenida São Paulo em Flórida Paulista.

O acidente ocorreu no trecho de cruzamento com a Rua Leonor Spanghero na noite desta sexta-feira (24).



Segundo informou a Polícia Militar, o motociclista teria saído de um posto de combustíveis tomando como direção à Avenida São Paulo sentido ao Supermercados Ikeda, porém, após circular por alguns metros acabou chocando-se de frente com o carro que fazia o trajeto contrário.



Com o coque a vítima foi arremessada ao solo e sofreu ferimentos. Um bombeiro que estava de folga e que se encontrava pelo local prestou os primeiros atendimentos juntamente com a Polícia Militar.



A Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros imobilizou e conduziu a vítima para a Santa Casa onde a mesma permaneceu sob os cuidados médicos.



Ainda segundo a Polícia Militar, o condutor do Monza passou pelo bafômetro que não apontou a presença de álcool em seu organismo, já o motociclista negou-se a realizar o teste e foi confeccionado o boletim de ocorrência da recusa.



A Polícia Científica foi acionada e compareceu ao local do acidente colhendo dados e imagens que vão ser emitidas em um lado que vai apontar as causas da colisão.

FOTOS: Diego Fernandes Silva / Folha Regional