TRAGÉDIA: Com caminhonete, homem atropela e mata duas pessoas e deixa 15 feridos

Um acidente com cenas trágicas foi registrado na noite deste domingo em Nova Independência, distante 108 quilômetros de Adamantina.

Segundo as primeiras informações, o homem participava de uma festa em um estabelecimento comercial da cidade e por motivos a serem esclarecidos, iniciou uma briga com a companheira.

Ele foi contido por participantes do evento que se revoltaram com a situação, momento em que entrou em sua caminhonete e em alta velocidade, atropelou várias pessoas em meio à via.

Cerca de 50 pessoas estavam no local. As vítimas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento e Santa Casa de Andradina.



O homem teria sido linchado no local do acidente, mas resistiu e foi socorrido em estado grave.

A Prefeitura de Nova Independência decretou luto oficial pela morte de duas pessoas. Outras 15 ficaram feridas.



As vítimas fatais são o sitiante João Bringel, o Zé Botinha, que teria sido arrastado pela caminhonete. O jovem Jhonatan, apelidado de “Jhô Jhô”, funcionário de um supermercado também não resistiu e acabou falecendo.

A ocorrência teve o empenho da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, equipes de ambulâncias de Nova Independência e região e a Defesa Civil.

Colaborou o site Paparazzi News / Roni Paparazzi.