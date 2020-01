Corpo é encontrado durante fiscalização da Marinha, em Presidente Epitácio

O corpo de um homem foi encontrado neste domingo (26), em Presidente Epitácio, durante fiscalização de equipes da Marinha do Brasil. A vítima não foi identificada.

Conforme informações do 8º Distrito Naval, uma equipe de Inspeção Naval, ao iniciar suas atividades de fiscalização na região, encontrou o corpo de um homem sem vida, boiando no riacho Caiuazinho, próximo à Rampa do Anísio.

A vítima trajava camisa verde, bermuda azul e estava descalço.

A Polícia Militar, Polícia Científica e o Corpo de Bombeiros foram acionados para os procedimentos de perícia e remoção do corpo.

Não foi possível identificar a vítima, porém, segundo informações colhidas de populares no local, tratava-se de um morador de rua da cidade.

A polícia investiga o caso.

Fonte: G1 Prudente