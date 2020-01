Quatro pessoas ficam feridas em acidente

Quatro moradores de Bastos, um homem e três mulheres, sofreram ferimentos em um acidente ocorrido na Rodovia Brigadeiro Eduardo Gomes (SP-457), na tarde deste domingo (26). O acidente aconteceu por volta das 15h45, na altura do município de Rancharia.

Segundo apurado, os bastenses transitavam em um veículo Fiat Uno no sentido Bastos a Rancharia, quando no KM 69 mais 400 metros, um dos pneus traseiro estourou, fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção, capotando com o carro no acostamento à esquerda da pista.

Um rapaz que estava no veículo sofreu fratura em um dos braços e os demais ocupantes tiveram ferimentos de natureza média.

As vítimas foram conduzidas para atendimento médico no Hospital de Rancharia pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, com apoio de três ambulâncias, inclusive da UTI do município de Bastos. (Metrópole FM)