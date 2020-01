SALMOURÃO: Prefeito Ailson garante mais R$ 400 mil em verbas para recapeamento asfáltico

No final do ano passado, o prefeito Ailson José de Almeida esteve na capital paulista para assinar mais um convênio de infraestrutura que garantiu para o município de Salmourão uma verba no valor de R$ 400 mil e deve ser empregada na execução de serviços de recuperação da malha asfáltica de diversas ruas da cidade.

O convênio foi assinado entre a Prefeitura de Salmourão e a Secretaria do Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, sendo esta uma das prioridades estabelecidas entre o Governo Paulista e os prefeitos da região.

O prefeito Ailson agradece ao governador João Dória pela destinação dos recursos e em especial ao assessor regional Francisco Tortorella, que participou de forma importante em mais esta conquista que vai melhorar a qualidade de vida de toda a população de Salmourão.

Com isso, Ailson reafirma o seu compromisso de trabalhar de forma incansável na busca de recursos e melhorias e na realização de ações que venham beneficiar toda a população salmoroense, sempre visando elevar a qualidade dos serviços públicos, trazendo qualidade de vida a todos os munícipes.