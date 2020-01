SP-294: Com mato alto em vários trechos, a visão e segurança de motoristas são comprometidas

A Rodovia Comandante João Ribeiros de Barros na região da Nova Alta Paulista (mais especificamente entre Osvaldo Cruz e Panorama) está com vários trechos de mato alto e vegetação em excesso e tal problema tem sido alvo de reclamações de condutores que diariamente trafegam pelo trecho.

Os pontos mais afetados são os que estão localizadas em rotatórias, dispositivos de segurança como pontilhões e viadutos.

O problema pode ser notado com maior clareza nos trevos da Lagoa Seca em Adamantina, Flórida Paulista (às margens das barreiras de proteção do trevo), no trevo próximo à Penitenciária e trevo de acesso ao Cemitério Municipal de Pacaembu, trevo da Unesp em Dracena e na rotária da Fruteza, no trevo de Tupi Paulista, canteiros centrais e em vários outros pontos da extensão da rodovia.



Já no leito carroçável e margens da rodovia, o mato, arbustos e outros tipos de vegetação tomam conta, obstruindo a visão de placas, sinalizações e outros tipos de alertas aos motoristas causando sérios riscos e até mesmo gerando a possibilidade de acidentes.

A cobrança dos motoristas é de que uma providência seja tomada com urgência, uma vez que a SP-294 é uma das mais movimentadas rodovias e serve como “via arterial” recebendo diariamente um fluxo muito grande de veículos de todos os portes e vindos de todas as demais regiões, mas que tem se tornado propícia à ocorrência de acidentes em decorrência de sua má conservação.