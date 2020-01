FLÓRIDA: Dois jogos abrem a semana do Campeonato de Férias

Teve início ontem (27), mais uma rodada no Campeonato de Férias Futsal 2020 de Flórida Paulista. Com duas partidas realizadas, as redes balançaram 22 vezes.

Na primeira partida da noite, a Hey Nigga Futsal acabou goleada pelo Gigantes da Resenha/Clínica Marton/Strong Gym. Já na segunda partida a Agropecuária São Luiz venceu por 5 a 3 o Bar do Deraldo.

Nesta terça-feira (28), mais duas partidas serão realizadas em rodada válida pela fase de grupos.

A primeira fase do Campeonato de Férias termina na próxima quarta-feira.

As equipes classificadas iniciam a fase de oitavas de finais na sexta-feira, dia 31 de janeiro.

JOGOS DE TERÇA-FEIRA

19h30 – Eletro Lis x Morro

20h30 – Garotos de Ouro x Tripinha/Tapeçaria Vitória

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO A

Agropecuária São Luiz/Bar do Alex – 9 pontos

Indaiá – 7 pontos

Gigantes da Resenha/Clínica Marton/Strong Gym – 6 pontos

Bar do Deraldo – 4 pontos

Hey Nigga Futsal – 0 pontos

GRUPO B

Tripinha/Tapeçaria Vitória – 9 pontos

Posto do Borges – 6 pontos

Eletro Lis – 3 pontos

Garotos de Ouro – 0 pontos

Morro – 0 pontos

ARTILHEIROS

Seleziano Lucas F. Alencar (Posto do Borges) – 9 gols

Jean Santos de Oliveira (Posto do Borges) – 9 gols

Diogo dos Santos Rosa (Indaiá) – 9 gols