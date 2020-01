FLÓRIDA: Prefeitura notifica empresa de telefonia a limpar terreno no centro da cidade

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista através de oficio enviado no último dia 16 de janeiro, notificou a empresa de telefonia responsável pela área localizada na avenida Nove de Julho cruzamento com a avenida Presidente Vargas (proximidades da Prefeitura), a efetuar a urgente limpeza do local.

Ressaltou a Prefeitura na notificação, a necessidade de conservação do local com capina e limpeza urgente, sendo que a área se localiza no centro da cidade. “Solicito a atenção especial a fim de solucionarmos o problema no lapso temporal mais breve possível, pois estamos com problema de surgimento de animais peçonhentos e casos de dengue de quem reside nas proximidades”, ressaltou o prefeito no oficio enviado a empresa.

A Prefeitura solicitou a mesma empresa que providencie ainda a limpeza urgente na base da telefonia localizada no Distrito do Indaiá do Aguapeí que também se encontra tomada pelo mato.