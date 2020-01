Homem entra em ônibus, assassina mulher a tiros e depois se mata

Uma mulher de 36 anos foi assassinada a tiros durante as primeiras horas da manhã desta terça-feira (28), no distrito de Padre Nóbrega, zona Norte de Marília.

Segundos as primeiras informações, o ex-companheiro da vítima, identificada como Elisabeth Aparecida Porta Raimundo, teria efetuado ao menos dois disparos durante o crime. O nome do autor ainda não foi divulgado.

O assassino teria entrado em um ônibus do transporte coletivo onde Elisabeth estava, por volta das 5h30 da manhã, e atirou contra ela ali mesmo.

A mulher ainda tentou correr, saindo do ônibus, mas foi alcançada pelo criminoso que executou a vítima do lado de fora do veículo.

Após o homicídio o homem fugiu e momentos depois se suicidou, na região da Avenida República, também na zona Norte da cidade.

Segundo a polícia, Elisabeth teria registrado alguns boletins de ocorrência contra o autor nos últimos meses, por conta de ameaças e violência doméstica.

Policiais civis e militares, além da perícia, estão no local do crime para colher dados e iniciar a investigação. (Marília Notícia)