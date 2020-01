Motorista que atropelou 17 pessoas em bar se envolveu em confusão após jogar cadeira em mulher

O mecânico Paulo Alves da Silva, de 48 anos, que teve a prisão preventiva decretada após atropelar mais de 15 pessoas e matar duas, em Nova Independência (SP), jogou uma cadeira nas costas de uma mulher com uma criança no colo antes de entrar na caminhonete e cometer o crime, segundo o comandante da Polícia Militar de Andradina (SP), Valdomiro Garcia Rafael Júnior.

“Em determinado momento, o autor jogou uma cadeira para cima que acertou as costas de uma mulher com uma criança de colo. Ela foi questionar, ele ficou exaltado e empurrou a moça, que caiu no chão. As pessoas viram e começaram a agredir o autor”, afirma Valdomiro.

O caso foi registrado na noite de domingo (26). As vítimas estavam na frente de um bar que fica na região central do município, onde ocorria uma festa organizada pelo dono do estabelecimento. O evento tinha alvará da prefeitura para reunir 300 pessoas.

Ainda de acordo com Valdomiro, depois da confusão, o motorista saiu do bar, entrou na caminhonete, que estava a 150 metros do local, e atropelou o grupo de pessoas.

Equipes da Polícia Militar foram chamadas até o bar, onde encontraram o motorista da caminhonete sendo agredido pelos clientes do bar. Equipes de resgate também foram ao local para prestar atendimento às vítimas.

Fonte: G1 Prudente