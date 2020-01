BAEP prende casal e adolescente por tráfico e apreende grande quantidade de drogas

Três pessoas – sendo um casal e uma adolescente – foram detidas na noite desta terça-feira (28), em Osvaldo Cruz, por envolvimento com o tráfico de drogas. A ocorrência, registrada pela Polícia Militar, ainda resultou na apreensão de maconha, cocaína, balança de precisão e celulares.

Equipes do 8º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) seguiram ao endereço a fim de averiguar uma denúncia de tráfico de entorpecentes, que seria praticado por uma mulher de 39 anos e um homem, de 26.

No local, os policiais surpreenderam quatro pessoas que estavam no corredor de acesso ao imóvel. Os suspeitos perceberam a presença policial e fugiram para os fundos do imóvel, desobedecendo ordem de parada, e pularam o muro dos fundos, acessando um terreno baldio.

Porém um dos indivíduos caiu do muro e foi detido.

No terreno há duas residências. O morador do imóvel da frente autorizou a entrada dos militares no local, que permaneceram no corredor de acesso até o momento em que a moradora da casa dos fundos chegasse.

Quando a suspeita chegou, foi informada sobre a denúncia e afirmou à PM que nada de ilícito havia em sua residência. Ela permitiu a entrada das equipes e a busca domiciliar, momento em que foram encontradas dentro de um fogão uma balança de precisão e 500 embalagens plásticas, utilizadas para embalar entorpecentes.

Após a localização dos objetos, a mulher acabou por confessar que estava na prática do comércio ilícito de drogas, junto ao rapaz detido.

Aos policiais, a mulher ainda informou que utilizava um banheiro de uma praça, na Rua Pedro Otoboni, para esconder entorpecentes. O local também foi vistoriado e resultou na localização de meio tijolo de maconha, 32 porções da mesma droga e 18 porções de cocaína.

A mulher ainda apontou uma segunda residência, onde havia deixado uma porção de cerca de 25 gramas de maconha em posse de uma adolescente de 17 anos. No endereço, após a garota indicar o local, foi encontrado dentro de um estojo escolar, na cômoda da menor, uma porção de maconha.

Os três indivíduos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde foram ratificadas as vozes de prisão e de apreensão.

O caso foi registrado como tráfico de entorpecentes, corrupção de menores e associação ao tráfico em desfavor do casal. Já a adolescente responderá por ato infracional de tráfico e associação para o tráfico de drogas. (G1 Presidente Prudente)