IRAPURU: Campeonato de Futsal de Férias 2020 conta com 8 equipes e jogos diariamente

Na segunda-feira (20), aconteceu a abertura do Campeonato de Futsal de Férias 2020 no Ginásio de Esportes José de Souza Nascimento.

Na oportunidade, com a presença de autoridades, as equipes se apresentaram e contou com a presença do medalhista olímpico Claudinei Quirino.



O Campeonato de Futsal de Férias 2020 conta com a participação de 8 equipes divididas em duas chaves. Chave A: Galego Frutas, Atlético/Posto da Viola, Veteranos e Instituto Gêmeos. Chave B: Confiança Madeiras FC, Amigos do Cona, Cafezinho FC e Amigos/ Fokus Net. Os jogos acontecem diariamente no Ginásio de Esportes e as equipes se enfrentam dentro da chave, onde se classificam as duas equipes melhores colocadas. Na fase semifinal – que terá início no dia 29 de janeiro – se enfrentam o primeiro colocado de cada grupo contra o segundo do outro grupo. A grande final acontece no dia 31 de janeiro com os dois vencedores da semifinal.

O Campeonato de Futsal de Férias 2020 é uma realização da Diretoria de Esportes, Lazer e Juventude e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Irapuru.

Em conversa com a reportagem, o diretor de Esportes Fabio Barbara (Binho) destacou que as partidas têm sido bem disputadas, mostrando o alto nível do campeonato.