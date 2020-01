LUCÉLIA: Com 237 casos de dengue confirmados, Prefeitura monta sala de hidratação

A Prefeitura de Lucélia, por meio da Secretaria de Saúde, continua na luta contra o Aedes aegypti, mosquito transmissor da Dengue.

Entre as ações estão visitas às residências com profissionais da área da Saúde, orientando, identificando e eliminando possíveis criadouros do mosquito, mobilizando, assim, toda a população.



No Centro de Saúde, dois médicos foram contratados, em caráter emergencial, para atender exclusivamente os pacientes com Dengue. Também foi montada uma Sala de Hidratação, que funciona de segunda á sexta-feira, das 07 às 16 horas.

Atualmente o município registra 237 casos positivos.

A Secretaria alerta que, as pessoas com sintomas como: febre, dores no corpo, de cabeça e nas articulações, deve procurar o Centro de Saúde para que sejam realizados os exames e iniciarem o tratamento.

Ass. de Comunicação/Lucélia