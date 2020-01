FLÓRIDA: Casal encontra celular e não entrega para a dona, mas acaba descoberto pela Polícia

Um casal acabou qualificado por apropriação indébita em um boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Civil no início da noite desta quarta-feira (29) em Flórida Paulista.

Segundo informações obtidas pela nossa reportagem junto à Polícia, uma floridense havia perdido um celular de última geração após deixa-lo sobre a capota de uma camionete e transitar por alguns metros até que o mesmo caísse do veículo.

Durante um amplo trabalho das polícias Civil e Militar durante todo o dia e com o levantamento de informações, os policiais descobriram que o aparelho estava em posse de uma moradora da cidade.

Feito contato com a mesma após diligências, a Polícia conseguiu recuperar o celular que foi restituído à proprietária.

Foi apurado pela Polícia que casal passou pelo local em um veículo momentos após o celular ter caído nas imediações do Recinto de Rodeio e que ao avistar o aparelho, a mulher desceu do veículo, apossou-se do mesmo que continha uma capa/carteira onde estavam cartões de plano de saúde e seguiram viagem com destino à Bastos.

Antes da inutilização do chip, a proprietária conseguiu contato com o casal, porém, não obteve êxito na devolução do mesmo.

Durante a passagem por uma empresa do segmento automotivo de Adamantina, ambos teriam se desfeito da capa do celular, cartões e inutilizado o chip do aparelho.



Também foi apurado pela nossa reportagem que teria ocorrido a tentativa de desbloqueio e formatação do aparelho em uma empresa especializada.

Um inquérito foi instaurado e a Polícia Civil investiga o ocorrido.

FOTO: Diego Fernandes Silva / Folha Regional