FLÓRIDA: Prefeitura aumenta valor da multa para animais soltos nas ruas e praças da cidade

A situação dos animais soltos pelas ruas e avenidas de Flórida Paulista continua sendo motivo de denúncia e indignação por parte de moradores e comerciantes da Cidade Amizade. Os flagrantes ocorreram com frequência em áreas de gramado da praça da matriz, praça Gerson Veronesi Ferracini, Câmara Municipal e na via de acesso da entrada da cidade.

O assunto já foi tratado em reuniões do Conselho Comunitário de Segurança onde estavam presentes autoridades e lideranças do município, sendo elaborado e encaminhado ofício para a Prefeitura Municipal, solicitando que adotasse providências cabíveis dentro do Código de Posturas do Município ou outra Lei vigente.



Diante das inúmeras reclamações, a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista através de Decreto aumentou o valor das multas para animais soltos em ruas e vias públicas da cidade. A partir deste ano cavalos, bois e similares terá uma multa por dia no valor de R$ 300,00; para cachorro, cabra e similares o valor da multa por dia é de R$ 200,00 e para mercadorias por quilo/por dia o valor é de R$ 50,00.

Ainda no Decreto fica estabelecido que os animais soltos encontrados em vias públicas e praças, serão recolhidos ao deposito da Prefeitura, sendo que o proprietário deverá retirar o animal em até sete dias após recluso sob o pagamento da multa e taxa de manutenção. Após sete dias, não havendo proprietário que comprove a propriedade para retirar o animal, a Prefeitura estará legitimada para efetuar a venda ou a doação do animal.

Também a Prefeitura Municipal promete intensificar a fiscalização contra os animais soltos em ruas e praças.