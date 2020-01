Mulher é morta por estrangulamento às vésperas do aniversário

Uma mulher de 28 anos morreu após ser estrangulada por um homem de 31 anos, no Jardim Brasilândia, em Dracena. O crime ocorreu na madrugada desta quinta-feira (30) e está em atendimento. A vítima faria aniversário nesta sexta-feira (31).

Conforme as primeiras informações da Polícia Militar, o homem teve um desentendimento com a vítima durante a madrugada e a estrangulou.

Uma vizinha encontrou o corpo da vítima e acionou a PM por meio do telefone 190, por volta das 10h20.

Quando as equipes policiais chegaram ao local, o suspeito ainda estava na casa e tentou fugir. Contudo, foi perseguido e localizado no quintal de uma residência nas proximidades, onde foi abordado, questionado a respeito e assumiu o crime.

No local do crime, os policiais encontraram dentro da residência o corpo da vítima caído no chão e com sangramento e aparente rigidez cadavérica.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito preso foi imediatamente levado à Delegacia da Polícia Civil porque havia o risco de que pudesse alvo de um linchamento por pessoas que estavam próximas ao local do crime.

O local do crime foi preservado pela Polícia Militar para a realização da perícia através da Polícia Científica.

A ocorrência ainda está em andamento. (REPORTAGEM: G1 Presidente Prudente – FOTO: Divulgação)