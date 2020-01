ARTIGO: QUEM SOU EU?

Willian Shakespeare (poeta, dramaturgo e ator inglês, tido como o maior escritor do idioma inglês e o mais influente dramaturgo do mundo) tem uma frase muito conhecida “ser ou não ser, eis a questão” (to be or not to be, that is the question).

A questão existencial em todas as épocas pairou sobre o pensamento do homem. A prova disso é olharmos a quantidade expressiva que aparece na produção intelectual da humanidade.

É de suma importância sabermos o que buscamos na vida (propósito), pois o desenrolar das atividades que fazemos são reflexo dessa premissa. Determinadas perguntas em algum momento povoam nossa mente: De onde viemos? Por que estamos aqui? Para onde iremos?

Vivemos no presente que é resultado de um futuro de algum lugar no passado. O aqui e agora é onde verdadeiramente a vida ocorre. Nesse período de tempo passamos por situações boas e situações ruins, que seria apropriado entendermos como um processo de treinamento para o desenvolvimento pessoal, pois a resolução de problemas é o que traz a evolução da sociedade como um todo.

Na Bíblia há a narrativa de Davi que foi rei, poeta, músico e estrategista militar. Sua história começa simples, entretanto ele não perde nenhuma oportunidade de resolução de problemas e aprende com cada situação a passar para um próximo nível. Exemplo, quando estava cuidando do rebanho de seu pai, Jessé, defendia as ovelhas dos ataques de animais (leão e urso), lutou com Golias e venceu, ação que se torna o passaporte para a vida no palácio. Se ele não tivesse encarado as dificuldades como parte do propósito de ser rei de Israel, teria perdido a oportunidade de ter o nome na história de maneira grandiosa.

Solucionar problemas é em muitos casos a chave para ir para um nível melhor em nossas vidas. Ter objetivos definidos na vida e uma visão estratégica de nossa vocação poderá ser o mapa do tesouro do sucesso. Para isso é necessário ter o autoconhecimento, sabermos nossa essência para conseguir escalar a montanha de nossos sonhos. Todo sucesso parte de um sonho que se materializa em ações.

Devemos entender, que o que somos externamente depende de nossa condição interna. Um cantor não se revela como tal, quando assina um contrato com uma gravadora, sua trajetória musical vinha sendo trilhada a tempo.

Um campeão dos esportes recebe sua medalha depois de enfrentar muitos sacrifícios de treinamentos e privações sociais, pois não pode se dar ao luxo de comer o que quer ou dormir quando quer, qualquer vacilo pode ser o centésimo de tempo que o separa do pódio.

Saber quem é passa pela condição de desejarmos ter uma vida relevante. Cada momento é único. Cada dia não volta. Precisamos viver intensamente e com responsabilidade ética a dádiva da vida. Nosso cerne (essência) é revelado no que fazemos quando ninguém está nos olhando, quando estamos longe dos holofotes da turba. As pequenas decisões dos momentos triviais nos preparam para as batalhas diárias.

Como você se comporta diante dos desafios da vida?

Uns ficam apenas observando. Outros falam que não há o que fazer. Ainda há aqueles que reconhecem que existe uma saída, todavia não mexem uma palha para que isso ocorra. E graças a Deus têm os que tentam, descobrem caminhos, fazem a mudança acontecer e criam oportunidades de resoluções.

Nos dias de hoje as mudanças são tão agressivas que somente através de decisões firmes de se sacrificar em prol do crescimento, é que conseguiremos conduzir a locomotiva do trem da vida.

Precisamos saber lidar com algumas dores. O sofrimento do sacrifício pode muito nos ensinar. Vejamos a gravidez: A mulher passa por uma tremenda transformação: engorda uns 15 quilos em média, fica com dificuldades para respirar, situações de enjoo e no final vem o parto que terá dores terríveis. A maioria das mães após receber o bebê nas mãos, vê que todo sacrifício valeu a pena e a alegria supera as dificuldades passadas. É tão interessante que mesmo passando por tantas aflições grande parte das mães tem filhos novamente.

Para sabermos quem somos devemos aprender a lidar com nossas angústias. A angústia não é um sentimento que acompanha somente a reflexão, ela pode ser abstraída do mundo sensível, é sentida em nosso corpo e mente, com ela o mundo inteligível é apresentado. A angústia é abertura para o mundo, ou melhor, é o que abre o mundo.

O profeta Isaias diz que aqueles que colocam a sua confiança no Deus altíssimo renovarão as suas forças como a águia. Quando sabemos quais são nossas dificuldades e nos colocamos na presença do Senhor teremos a condição de ter respostas para as nossas dores, conseguindo com isso alcançar um sentido para a vida e realizar nosso projeto de vida.

Aguinaldo Adelino Carvalho

Palestrante, Professor, Psicoterapeuta e Teólogo