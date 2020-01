Dois homens são mortos, um é atingido por tiro na cabeça e sobrevive

Dois assassinatos e uma tentativa de homicídio foram registrados em três pontos diferentes de Araçatuba (SP), na noite de quinta-feira (30), em um período de cinco horas.

De acordo com a Polícia Militar, o primeiro crime aconteceu às 19h, no bairro Águas Claras. Um servente de pedreiro, de 41 anos, estava em frente de casa com familiares, quando um rapaz se aproximou para conversar. O suspeito é o namorado da enteada da vítima, de 19 anos.

Ainda conforme a polícia, a vítima e o rapaz iniciaram uma discussão, o motivo seria que o rapaz teria agredido e ameaçado a enteada no dia anterior.

Após a discussão, o rapaz foi embora, mas retornou armado e atirou várias vezes na vítima. Enilson José da Silva chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito fugiu em uma bicicleta.

O segundo homicídio aconteceu às 20h30, no bairro Planalto. Everton Alan Bobato, de 41 anos, seguia de moto pela Rua João Madrid Gimene quando outra moto encostou na dele e o piloto efetuou vários disparos contra a vítima. Everton foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro Municipal, mas chegou morto na unidade de saúde.

Ainda de acordo com a polícia, por volta da meia noite, no bairro Porto Real II, outro servente de pedreiro, de 29 anos, saiu de casa para atender um homem que estava em seu portão. O homem então começou a atirar, o servente foi atingido por quatro tiros, sendo um de raspão na cabeça.

A vítima foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Araçatuba, onde permanece internada. O autor dos disparos fugiu. De acordo com a vítima, eles não se conheciam.